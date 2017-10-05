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Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde silahlı saldırganların 2 kişiyi öldürdüğü ve 4 polisi kaçırdığı bildirildi. 

Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü
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Meksika'nın Guerrero eyaletinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 2 kişi ölürken, saldırganların 4 polisi kaçırdığı bildirildi. 

Guerrero Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, asker üniformasına benzer kıyafetler giyen ve maske takan saldırganların, eyalet başkenti Chilpancingo yakınlarındaki Ksochipala kasabasında düzenlediği saldırıda 72 ve 64 yaşlarında iki erkeğin öldüğünü açıkladı. 

Alvarez, bir kadını da yaralayan saldırganların 4 polisi de yanlarına alarak 8 araçla olay yerinden ayrıldığını belirtti 

Kaçırılan polislerin bulunması için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. 

Haşhaş üretiminin yoğun olduğu bölge, sık sık uyuşturucu çetelerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

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