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Meksika’da üst geçit çöktü: en az 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçidin çökmesi sonucunda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Yetkililer, Mexico City metro tren vagonlarını taşıyan bir üst geçidin pazartesi gecesi çökmesi sonucunda en 15 kişinin hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.

Yerel kanal Milenio TV'deki bir video, alt geçidin aşağıdaki yolda arabaların üzerine çöktüğünü gösteriyor.

Kaza mahallini ziyaret eden Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı Twitter paylaşımında, "itfaiyeciler, kamu güvenliği personeli çalışıyor. Çeşitli hastaneler katılıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

​Üst geçidin çökmesi ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yolcuları tahliye etme çalışmaları devam ediyor.