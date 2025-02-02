Meksika'dan ABD'nin gümrük vergisi kararına sert tepki! B planı uygulanacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Sheinbaum, "B planının uygulanması için talimat veriyorum" dedi.

"Zorlama ile değil, akıl ve hukuk ile hareket edilir"

X sosyal medya platformundan ABD Başkanı Donald Trump'a kapsamlı şekilde yanıt veren Sheinbaum, "Zorlama ile değil, akıl ve hukuk ile hareket edilir. Ekonomi Bakanı'na Meksika'nın çıkarlarını korumak amacıyla, tarife ve diğer ekonomik önlemleri içeren B planının uygulanması için talimat veriyorum. Beyaz Saray'ın, Meksika hükümetini suç örgütleriyle ittifak halinde göstermek isteyen iftirasını ve topraklarımıza müdahale niyetini kesin bir dille reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, Trump'ın organize suç gruplarına yönelik açıklamalarında Meksika'yı hedef almasına yönelik, "Eğer bir ittifaktan söz edilecekse, bu ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın Ocak ayında bizzat ortaya koyduğu gibi, suç gruplarına yüksek güçlü silahlar satan ABD’deki silah depolarıdır. Hükümetimiz 4 ay içinde 20 milyon doz fentanil de dahil olmak üzere 40 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca bu gruplarla bağlantılı on binden fazla kişiyi gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Trump'a "fentanil" eleştirisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"ABD hükümeti ve kurumları, ülkelerindeki ciddi fentanil tüketimi sorununu gerçekten ele almak isteselerdi, büyük şehirlerin sokaklarında uyuşturucu satışına ve bu yasa dışı faaliyetin yol açtığı kara para aklamaya karşı mücadele edebilirlerdi. Meksika'da olduğu gibi, bu uyuşturucuların kullanımını önlemek ve gençleri korumak için kapsamlı bir kampanya başlatabilirlerdi. Ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı elbette mevcut, ancak bu, ABD'nin ele almadığı ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dahası, ABD'deki sentetik opioid krizinin temelinde, bir ilaç şirketine karşı açılan davada da ortaya konduğu gibi, FDA tarafından onaylanan bu tür ilaçların gelişigüzel reçete edilmesinden kaynaklanıyor."

"İş birliğine evet, itaate hayır"

Meksika'nın kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini vurgulayan Sheinbaum, "Meksika çatışma istemiyor, komşu ülkeler arasında iş birliğini esas alıyoruz. Meksika, yalnızca fentanilin ABD'ye ulaşmasını değil, hiçbir yere gitmesini istemiyor. Dolayısıyla, ABD uyuşturucu ticareti yapan ve şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etmek istiyorsa, bunu ortak sorumluluk, karşılıklı güven, iş birliği ve en önemlisi egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı bir şekilde yürütmeliyiz. İş birliğine evet, itaate hayır" dedi.

Sheinbaum, Trump'a birlikte çalışma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, Başkan Trump'a en iyi güvenlik ve halk sağlığı uzmanlarımızla ortak bir çalışma masası kurmayı öneriyorum. Sorunlar, gümrük vergileri uygulayarak değil; geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığımızla göç olgusunu ele almak için yaptığımız gibi, diyalog ve iş birliğiyle çözülür. Bizim durumumuzda ise bunu insan haklarına saygı çerçevesinde ele almalıyız. Ayrıca, Başkan Trump'ın sosyal medyada paylaştığı göçün azaldığına dair grafik, kendisiyle sürekli iletişim halinde olan ekibim tarafından hazırlandı."

"Diyaloğa hazırız"

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, gün içinde yaptığı açıklamada ise ABD ile daima diyaloğa hazır olduklarını ancak başlarını eğmeyeceklerini belirtmişti.

Dünyanın tüm uluslarıyla eşit olduklarının altını çizen Sheinbaum, "Biz biriz ve aynıyız, hükümet ve halk. Aramızda hiçbir fark yok. Bu da ülkemizde her türlü zorluk ve sorun karşısında büyük bir güç veriyor, çünkü biz birlikteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.