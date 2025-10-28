'Melissa' 1.5 milyon kişiyi tehdit ediyor

IFRC Karayipler Delegasyon Başkanı Necephor Mghendi, Cenevre’de yaptığı açıklamada Melissa Kasırgası’nın Jamaika’ya yaklaşmakta olduğunu ve bölgeyi bugüne kadar tehdit eden en güçlü kasırga haline geldiğini söyledi. Kasırga, 16 ay önce Beryl felaketinden etkilenen aileleri yeniden tehdit ediyor.

Heyelan ve sel riski yüksek

Mghendi, kasırganın yavaş hareket etmesi nedeniyle yoğun yağış potansiyeline sahip olduğunu ve toplam yağış miktarının Beryl Kasırgası’nın üç katına çıkabileceğini belirtti. Doymuş topraklar, kıyı bölgeleri ve gayriresmi yerleşimlerin büyük tehlike altında olduğunu ifade eden Mghendi, heyelan ve ölümcül sellerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Acil müdahale başladı

Yetkililer tüm adayı tehdit altında ilan ederek önleyici tahliyeler başlattı. IFRC, erken müdahale kapsamında 80 bin İsviçre Frangı bütçe ayırdı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin en savunmasız gruplar olduğuna dikkat çeken Mghendi, “Bugün Jamaika’da on binlerce insan için olağanüstü zor bir gün olacak” dedi.