Melissa Kasırgası Karayipler'i vurdu: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Karayipler'i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, özellikle Jamaika'da büyük yıkıma yol açtı. Şiddetini 5'inci kategoriye kadar çıkaran kasırga nedeniyle bilanço giderek ağırlaşıyor. Jamaika Sağlık ve Refah Bakanı Christopher Tufton, kasırgaya hazırlık kapsamında yürütülen ağaç kesimi çalışmaları sırasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie, ülkenin şimdiye kadar gördüğü en ağır doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Jamaika'nın en kötü deneyimlerinden birini yaşıyoruz. Altyapımız ciddi şekilde zarar gördü" dedi.

ABD'den destek mesajı

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun destek mesajı gönderdiğini açıkladı. Holness, "ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı bize her zaman iyi davrandılar ve biz de ABD ile her zaman iyi ve güçlü ortaklar olduk. Bu nedenle, sağlayabilecekleri her türlü yardımın, gerekli gördüğümüz her türlü yardımın yapılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kasırganın etkisini yavaş yavaş kaybettiği, ancak Küba, Bahamalar ve Turks ve Caicos Adaları başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde de etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Son gelişmelerle birlikte, Haiti'de heyelan sonucu 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle Karayipler genelinde can kaybı en az 7'ye yükseldi.

Ne olmuştu?

Melissa Kasırgası, Jamaika'da saatte 295 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve şiddetli yağışlarla yaşamı felç etmiş, 240 bin hanede elektrik kesintisi yaşanmış, 6 bin kişi ise geçici barınaklara tahliye edilmişti.