Melissa Kasırgası'nda can kaybı 50'ye yükseldi

Karayipler'i etkisi altına alan Melissa Kasırgası, bölgede büyük yıkıma yol açtı. Haiti Afet Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkede can kaybının 30'a yükseldiği, 20 kişinin yaralandığı ve 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Özellikle Petit-Goave kasabasında bir nehrin taşması sonucu 10'u çocuk en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev, yol ve tarım arazisi su altında kaldı.

Jamaika'da 19 kişi hayatını kaybetti

Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da bilanço da ağırlaşıyor. Enformasyon Bakanı Dana Morris Dixon, ülkeyi bugüne kadar doğrudan etkileyen en güçlü kasırgada can kaybının 19'a yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Jamaika ordusu, yardım ve kurtarma faaliyetlerini desteklemek için yedek personelin göreve çağrıldığını bildirdi. Ülkede yüz binlerce kişi elektriksiz kalırken, çok sayıda binanın çatısı uçtu ve sokaklar moloz yığınlarıyla doldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde, kasırgaya hazırlık sürecinde meydana gelen bir ölümle birlikte, Karayipler genelinde can kaybı 50'ye ulaştı.

Hasarın 48 ila 52 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Melissa Kasırgası, salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurdu. Ardından çarşamba günü 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıktı. Küba'da can kaybı yaşanmazken, geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Kasırga daha sonra kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili oldu. Şu anda Bermuda'nın batısına doğru ilerleyen Melissa'nın, Karayipler genelinde 48 ila 52 milyar dolar arasında hasara yol açtığı tahmin ediliyor.