Merapi Yanardağı lav ve kül püskürtmeye başladı
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı harekete geçti. Bu sene pek çok kez lav püskürten dağ, yakınındaki yerleşim yerlerine korku yaşatmaya devam ediyor.
AA
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Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyü sık sık lav ve kül tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tehlikeye sebep olsa dağ ise Merapi Yanardağı.
Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan dağ yine patladı, lav ve kül püskürttü.