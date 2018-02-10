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Mercedes, Detroit Fuarı'ndan çekilmeyi planlıyor

Mercedes'in gelecek yıl otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Detroit Otomotiv Fuarı'na katılmama kararı alabileceği açıklandı.

Mercedes, Detroit Fuarı'ndan çekilmeyi planlıyor
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Mercedes'in önümüzdeki yıl otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan ABD'deki Detroit Otomotiv Fuarı'ndan çekilmeyi planladığı açıklandı.

Bloomberg News'in haberinde, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, şirketin kendi modellerini kendi etkinlikleri ve teknoloji organizasyonlarında tanıtmayı tercih ettiği ve gelecek yıl fuardan çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

Kaynaklar, bünyesinde Mercedes'i de bulunduran Daimler AG'nin yeni modellerinin tanıtımında Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarı gibi etkinliklere yöneldiğini söyledi.

Mercedes'in Detroit fuarından çekilmesinin, diğer otomotiv şirketlerinin de bu yönde karar almasına yol açabileceği belirtiliyor.

Mercedes'in Yeni G Serisi'ni, geçen ay Detroit’te ünlü aktör Arnold Schwarzenegger tanıtmıştı.

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