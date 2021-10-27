  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Merck, COVID-19 ilacının patentini paylaştı
Takip Et

Merck, COVID-19 ilacının patentini paylaştı

ABD'li ilaç firması Merck, COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacın üretim patentini, düşük gelirli ülkelerin faydalanması için Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluşla paylaştığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Firma, COVID-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile iş birliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

Merck, MPP ile yapılan iş birliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini bildirdi.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu. 

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, AIDS ve kansere karşı aşı geliştiriyorUğur Şahin ve Özlem Türeci, AIDS ve kansere karşı aşı geliştiriyorGündem

 

ABD'de Pfizer-BioNTech aşısı 5-11 yaş ilkokul çocuklarına tavsiye edildiABD'de Pfizer-BioNTech aşısı 5-11 yaş ilkokul çocuklarına tavsiye edildiDünya

 

Etiketler
koronavirüs