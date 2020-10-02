Merkel: AB Türkiye ile vize serbestisini görüşecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisi konusunu görüşeceğini açıkladı.
Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkat çekerek, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına olacaktır. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek" dedi.
Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve bir NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına dek çalışılması gerektiğine işaret etti.