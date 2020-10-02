Merkel: AB Türkiye ile vize serbestisini görüşecek

02 Ekim 2020

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkat çekerek, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına olacaktır. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek" dedi.

Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve bir NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına dek çalışılması gerektiğine işaret etti.