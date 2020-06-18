Merkel: AB'nin bütçe konusunda hızlı karar alması gerekiyor

18 Haziran 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'ni çok yıllı bütçe ve koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik hasarda ayakta kalabilmeyi sağlayacak olan toparlanma fonu üüzerinde hızla bir anlaşmaya varılması yönünde uyardı.



Merkel, "Avrupa Konseyi toplantısında, çok yıllı finansman anlaşması ve bir toparlanma fonu konusunda mümkün olduğu kadar çabuk anlaşaya varılması gerektiğini ortaya koyacağız" diye konuştu.



Ancak, Cuma günü video konferans yolu ile yapılacak AB liderler zirvesinde çok yıllı bütçe konusunda hednangi bir anlaşmaya varılmasını beklemediğini ifade eden Merkel, bir anlaşma için liderleri fiziki olarak bir araya getirecek zirveye ihtiyaç olduğunu vurguladı.