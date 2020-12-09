Merkel: Aşı haberleri salgın rotamızı etkilemeyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık'ta başlayan COVID-19 aşılamalarının, Almanya'nın 2021 yılının ilk çeyreği için hazırladığı planı etkilemeyeceğini ifade etti.

Aşı uygulamasının COVID-19 sebepli can kayıplarının azaltacağını ve bunun da çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Merkel, geçtiğimiz hafta alınan tedbirleri sıkılaştırmayı planladığını ve Almanya'yı zor bir kışın beklediğini söylemişti.