Merkel: Brexit görüşmelerinde bir ilerleme yok

02 Ekim 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Brexit ile ilgili bir ilerleme olmadığını ancak olumlu havanın devam ettiğini ve sene sonuna dek Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalamanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Hem Birleşik Krallık hem de AB tarafından belirlenen Brexit termin süresinin dolmasına iki hafta kala, tarafların bir ticaret anlaşması imzalamasının önünde hala bir takım engeller var.

"Zirve'de Brexit ile ilgili bir ilerleme olmadı" diyen Merkel, müzakereler devam ettiği sürece olumlu havanın devam ettiğini söyledi.

İrlanda Başbakanı Michael Martin yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın üzerinde anlaşılan konularda Brexit anlaşmasına sadık kalması gerektiğini ifade etti.

Zirve ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit görüşmelerini yoğunlaştırma zamanının geldiğini ve yeni bir ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini söyledi.