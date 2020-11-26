Merkel: Daha fazla tedbire ihtiyaç var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 410 kişi ile ülkede bugüne dek görülmüş en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılması sonrasında, daha fazla tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Merkel mevcut tedbirlerin "en kötü senaryo"yu engellediğine işaret ederek, ekonomik krizin etiklerini atlatmanın yolunun milyarlarca euroluk yardım paketlerinden geçtiğini hatırlattı.