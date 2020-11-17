Merkel: Durum ciddi, vaka sayıları çok yüksek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki COVID-19 vaka sayısındaki artışın yavaşlamasına rağmen salgınının ciddi bir boyutta olduğunu söyledi.

Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Merkel, "Vaka sayıları artık eski hızıyla artmıyor ama durum ciddiyetini koruyor. Vaka sayımız çok yüksek. Teması kesinlikle azaltmalıyız" dedi.

Gelecek seneye dair iiymser olduğunu ifade eden Merkel ekledi, "Şu an durum oldukça ciddi bir boyutta, vaka sayımız çok yüksek ve bu yüzden teması azaltmalıyız."

Ülkede alınması kararlaştırılan daha sıkı önlemlerin 25 Kasım tarihine ertelenmesi konusuna da değinen Merkel, alınan önlemlerin kendi döneminde gördüğü en sert önlemler olduğunu açıkladı.