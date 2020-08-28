Merkel: İşletmelerin kapatılma ihtimali düşük

28 Ağustos 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, Almanya'nın artan COVID-19 vakaları adına kimi önlemler alınacağını ancak ticari işletmelerin kapatılmasının bunlardan biri olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

COVID-19 krizinin nüfusun belirli bir bölgesinin özellikle etkileyeceğini söyledi ve Avrupa Birliği'nin toparlanma fonunun 2021 yılında devreye alınacağını belirtti.

Almanya'nın 2020 yılının ikinci yarısında Avrupa Konseyi başkanlığı görevini almaya istekli olduğunu belirten Merkel, "AB'yi bu krizden iyi ve güçlü olarak çıkarmak istiyoruz" dedi.