Merkel Jinping ile video zirve düzenleyecek
Almanya Başbakanı Merkel Çin Başbakanı Jinping ile eylül ayında bir video zirve düzenleyecek
Sueddeutsche Zeitung'un haberine göre, Almanya başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Xi Jinping ile eylül ayında düzenleyeceği video zirvesine , Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılması bekleniyor.
Avrupa Birliği ve Çin arasında Almanya'nın Liepzig kentinde 14 Eylül tarihinde düzenlenecek olan zirve COVID-19 endişeleri sebebiyle iptal edilmişti.