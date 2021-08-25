Merkel koltuğu güçlü büyümeyle devredecek

Hilal SARI

Avrupa’nın COVID-19 ile mücadelesinde eylülde görevi devredecek Başbakan Angela Merkel’in güçlü liderliği ve ülkenin sağlık otoritesi Robert Koch Enstitüsü ile önemli bir yeri olan Almanya ekonomisi, 2. çeyrekte yüzde 9,2’lik beklentinin de üzerinde yüzde 9,4 büyüdü. Bir önceki çeyreğe göre büyüme de yüzde 1,5’lik beklentiye karşılık yüzde 1,6 oldu. Alman Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada çok güçlü bir büyüme gelmesini öngörmüş, “Güçlü yurtiçi talebin katkısıyla, 3. çeyrekte muhtemelen daha da güçlü bir iyileşme göreceğiz” demişti. Ayrıca bu güçlü büyüme bile ekonomik faaliyetlerin 2019’un 4. çeyreğindeki düzeyin yüzde 3,3 altında kaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin de en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ekonomisinin bu güçlü büyümesi Federal İstatistik Ofisi Destatis’e göre hem güçlü yurtiçi talep hem de devlet harcamaları. COVID-19 pandemisinin ilk vurduğu ve karantinaların ekonomileri çok daha sert etkilediği 2020 2. çeyrekteki sert daralmalar da bu güçlü büyüme verilerinde etkili.

Yurtiçi talep lokomotif oldu, tasarrufları harcamaya başladılar

İlk çeyrekte Almanya’da uygulanan karantinalarla yüzde 22’lik rekor düzeye ulaşan tasarruf oranı da ikinci çeyrekte yüzde 16,3’e geriledi. Destatis’in dün yayımladığı açıklamasına göre, kısıtlamaların kalkmasıyla hızına hız katan özel tüketim harcamaları sürdürülebilir şekilde yukarı yönlü hareketini koruyor. Ülkede nihai tüketim harcamaları ilk çeyreğe göre yüzde 3,2 artış kaydetti. Ayrıca devlet harcamaları da ekonomik iyileşmenin hız kesmeden devam etmesinde etkili oldu. Devlet harcamalarının ilk çeyreğe göre büyümesi yüzde 1,8. Makine ve ekipman harcamalarının ise aynı dönemde yüzde 0,3 arttığı belirtiliyor.

Hizmet hızlanırken, sanayide yavaşlama sinyali

Almanya ekonomisinin ürün ve hizmet ihracatı da 2. çeyrekte 1. çeyreğe göre artış kaydedilen kalemlerden - Destatis, yüzde 0,5’lik bir çeyreklik artış kaydedildiğini aktarıyor. İthalatta ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1’lik bir artış var. Yaratılan toplam brüt değerin hizmet sektörü için artışta olduğu, sanayi için ise düşüş kaydettiği belirtilen Destatis açıklamasında özellikle sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinde enflasyon ve takvimden arındırılmış brüt değer yüzde 3,8 artarken, ticaret, ulaşım, konaklama ve yeme içme sektörlerinde yaratılan toplam değer yüzde 1,1 arttı. İnşaat sektörünün yarattığı toplam değerde çok hafif (yüzde 0,1) bir artış görülürken, Almanya’nın imalat sektöründe ise 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3’lük bir brüt değer düşüşü gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında yüzde 10’luk brüt değer artışı var: Neredeyse tüm sektörlerde yaratılan toplam değerde bir artış gözlemleniyor. En büyük yıllık artış yüzde 21,9’la imalat sektöründe. Onu yüzde 11 artışla ticaret, ulaşım, konaklama ve yeme içme takip ediyor. Kamu hizmetleri, eğitim ve sağlıkta ise yıllık değer artışı yüzde 10,2.

Anket: SPD ilk kez Merkel’in partisini geçti

Almanya'daki federal seçimlerin bir ay öncesinde yapılan bir seçim anketi, merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 15 yıldır ilk defa Başbakan Angela Merkel'in muhafazakâr partisini oy oranı olarak geride bıraktığını gösterdi. RTL/NTV'nin 17-23 Ağustos arasında 1.532 kişiyle yaptığı seçim anketine göre, SPD'nin oy oranı bir hafta öncesine göre 2 puan artışla %23'e çıkarken, Merkel'in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisiyse 1 puan gerileyerek %22'ye düştü. Yeşiller'in oy oranıysa 1 puan düşüşle %18'e indi. Merkel'in halefi olarak görülen CDU Genel Başkanı Armin Laschet eylülde gerçekleşecek - posta yoluyla oyların 16 Ağustos'tan itibaren başladığı - seçimlerde hala en güçlü adaylar arasında.