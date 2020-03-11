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Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdiği bildirildi.

Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşabilir
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında koronavirüse dair korkutan bir açıklamada bulundu.  Merkel'e göre ülke nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin virüse yakalanma ihtimali bulunuyor.

Daha önce Alman virologlar da benzer tahminleri dile getirmiş, Berlin Charite Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, sürecin iki yıl  ya da daha uzun bir süre alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve kullanılmaya başlanmasının  bir-bir buçuk yıl alacağı tahmin ediliyor.
Alman haber ajansı DPA'nın toplantıya katılan çevrelere dayandırdığı  habere göre Merkel, gerekli olmayan tüm etkinliklerin ertelenmesi  gerektiğini belirterek "Futbol maçlarının seyircisiz oynanması bu  ülkede başımıza gelecek en kötü şey olmaz" diye konuştu.

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