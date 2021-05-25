Merkel: Rusya'ya karşı ortak hareket etme konusunda anlaştık

AB Liderler Zirvesinin ardından bir açıklama yapan Merkel, Rusya'ya ilişkin iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Merkel, Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesine kadar Rusya'ya ilişkin AB Komisyonu'nun bir rapor hazırlayacağı bildirdi. Merkel, "Rusya'nın siyasetine birlikte ve koordineli bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Ne tür bir ilişki tasavvur ettiğimize dair ortak bir anlayış geliştirmek de önemlidir. Bu tartışma haziranda yapılacak zirvede devam edecek." diye konuştu.

Merkel, Belarus'a bomba ihbarıyla indirilen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılması istedi. Almanya Başbakanı, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun da bu konuda acil bir inceleme yapmasını istedi. Merkel, AB dışişleri bakanlarından da yaptırım listesini genişletmelerini ve başka ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almalarını istediklerini aktardı.

Merkel, Belarus hava yolu şirketlerinin AB hava sahasında uçmayı yasakladıklarını, Avrupalı hava yolu şirketlerinin de Belarus hava sahasını kullanmalarından kaçınmalarını talep ettiklerini anımsattı.

Merkel, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin ile görüştüğünde bu konuyu gündeme getireceği belirtti.