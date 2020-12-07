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Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşılar sayesinde "koronavirüsün  yenilebileceğini" umduğunu söyledi. Almanya'da aşılamanın 2021 başında  başlaması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle  ilgili gelişmelere yer verdi. Başbakan Merkel, yakında piyasaya  sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün "yenilebileceğini"  umduğunu söyledi ancak bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğinin de  altını çizdi.

DW'nin haberine göre, Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık  tünelin sonunda ışık görüyoruz" dedi. Yakında çok sayıda aşının onay  almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım  adım virüsü yenebiliriz" dedi.

Tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in  aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği  ortaya çıkmıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı adayının ruhsat  alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi. Jens Spahn, Mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma  hazır hale geleceğine inandığını belirtti.