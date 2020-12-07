Merkel: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi. Başbakan Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün "yenilebileceğini" umduğunu söyledi ancak bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

DW'nin haberine göre, Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" dedi. Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.

Tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği ortaya çıkmıştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı adayının ruhsat alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi. Jens Spahn, Mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını belirtti.