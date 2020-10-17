ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Son Dakika Haberleri:

Merkel'den evde kalma uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede artan COVID-19 vakaları karşısında evde kalma çağrısı yaptı.

Merkel'den evde kalma uyarısı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde artan COVId-19 vakaları karşısında vatandaşlarına bir evde kalma çağrısı yaparak, "Salgını kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Her gün önemli. Evinizde ya da dışarıda, daha az inanla görüşün. Mümkün olduğunca evinizde kalın" dedi.

Almanya cuma günü 7 bin 830 yeni vaka ile ülkenin günlük vaka sayısı rekorunu kırarken, toplam vaka sayısı 356 bin 387'ye ulaştı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap