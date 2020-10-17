Merkel'den evde kalma uyarısı

17 Ekim 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde artan COVId-19 vakaları karşısında vatandaşlarına bir evde kalma çağrısı yaparak, "Salgını kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Her gün önemli. Evinizde ya da dışarıda, daha az inanla görüşün. Mümkün olduğunca evinizde kalın" dedi.

Almanya cuma günü 7 bin 830 yeni vaka ile ülkenin günlük vaka sayısı rekorunu kırarken, toplam vaka sayısı 356 bin 387'ye ulaştı.