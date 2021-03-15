Merkel’in partisi eyalet seçimlerinde oy kaybetti

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçiminde CDU 4 puan, Rheinland-Pfalz eyaletinde ise 5 puan kaybetti.

Württemberg Eyalet Meclisi seçiminde Yeşiller 7,7 milyon seçmenden yüzde 31 oy olarak birinci çıkarken, Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçiminden ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 34,5 oyla birinci oldu. Yeşiller, 2016'da yapılan son eyalet meclisi seçimine göre oy oranını 0,7 puan artırdı. Böylelikle 10 yıldan beri eyaleti yöneten Windfried Kretschmann'ın gelecek 5 yıl için de hükümeti kurması bekleniyor.

3,1 milyon seçmenin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde ise SPD, 2016'ya göre oy oranını 1,7 puan kaybetmesine rağmen yüzde 34,5 ile birinci çıktı. Eyaleti 8 yıldan beri yöneten Malu Dreyer'in yeni hükümeti de kurması bekleniyor.

Seçimler COVID-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Daha önceki seçimlere göre bu seçimde seçmenlerin birçoğunun daha önceden mektupla oy kullanma yolunu seçtiği belirtildi.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.