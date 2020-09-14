Merkel'in partisi, yeni liderini seçmek için kongre yapacak

14 Eylül 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'ın (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlıyor.

Açıklama, parti yürütme komitesinin üyeleri tarafından bugünkü toplantıdan sonra yapıldı.

Parti genel başkanını seçmek için daha önce üç günlük bir kongre yapmayı planlayan CDU, koronavirüs pandemisinden dolayı kongreyi tek güne indirdi.

Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

2005'ten beri iktidarda olan Başbakan Merkel, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

CDU başkanlık yarışında öne çıkan adaylar arasında Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı Armin Laschet, Merkel'in eski rakibi Friedrich Merz ve dış politika uzmanı Norbert Roettgen bulunuyor.