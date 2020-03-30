Merkel'in üçüncü testi de negatif çıktı
Almanya Başbakanı Merkel’in, üçüncü Covid-19 testi de negatif çıktı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Kovid-19 bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.
Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.
Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.