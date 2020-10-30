Mersch: Ekonomik görünüm kötüye gidiyor

30 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, COVID-19 vaka sayılarında görülen keskin artışın ve tedbir amaçlı karantinaların ekonomik görünümün aniden kötüye gitmesine neden olduğunu söyledi.

Mersch, COVID-19 salgınının iknci dalgasında tüm politika yapıcıların üstlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu ve ECB Yönetim Kurulunun "en yüksek verimlilik" için çeşitli ayarlamalar yapmak konusunda anlaştığını belirtti.

Diğer yandan, Mersch faiz indirminin halen geçerli bir araç olduğunu söyledi ancak Kurul'un olası olumsuz etkileri inceleyeceğini açıkladı.