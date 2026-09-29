Merz: Rusya müzakerelerle ilgilenmiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerini, ekonomi ve ticaret başlıklarındaki konuları ele aldıklarını belirtti. Kazakistan'ın Almanya’nın Orta Asya’daki en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Merz, bu kapsamda 2026-2028 yılları için bir yol haritası belirlediklerini kaydetti.

"Bu yardım, yalnızca Moskova’daki yönetimi taviz vermeye ikna etmeye yöneliktir"

Uluslararası konular hakkında da Tokayev ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna savaşının görüşmelerinin ağırlıklı konusu olduğunu ifade etti. İki ülke arasında muhtemel müzakereler için çaba gösterdiklerini ancak önemli olanın Rusya’nın tutumu olduğunu kaydeden Merz, "Barış müzakereleri elbette sadece Avrupalıların da masada olduğu bir ortamda gerçekleşebilir. Bu tür barış müzakerelerinin hedefi, güvenli bir Avrupa'da egemen bir Ukrayna olmalıdır. Rusya bu barışa hazır olmadığı sürece Alman Hükümeti Ukrayna'ya desteğini sürdürecektir. Bu desteği ortaklarımızla birlikte sağlıyoruz. Bu desteğin amacı savaşı uzatmak değildir. Bu yardım, yalnızca Moskova’daki yönetimi taviz vermeye ikna etmeye yöneliktir" dedi.

Merz’den Rusya-Almanya Dışişleri bakanlarının görüşmesine ilk değerlendirme

Almanya Başbakanı Merz, geçen hafta ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasında 4,5 yıl sonra Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmeye ilişkin olarak Merz, "Başından beri Ukrayna’nın yanındaydık ve hâlâ da öyle duruyoruz;

Ukrayna’nın bu savaşı atlatabilmesi ve topraklarının egemenliğini özgürce koruyabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kapsamlı diplomatik çabalar sarf ediyoruz. Bunlardan biri, Alman Dışişleri Bakanı’nın New York’ta Rus Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeydi. Rusya’nın bu görüşmeye ilişkin sonradan yaptığı değerlendirme, Rusya’nın şu anda ciddi görüşmelere hiç de ilgi duymadığını açıkça göstermiştir. Bu nedenle, Ukrayna’ya yardım etmeye ve onu desteklemeye devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece askeri değil, siyasi, mali ve ekonomik olarak da. Bildiğiniz gibi, bu konuda Avrupa Birliği içinde de büyük bir mutabakat var" dedi.

"Rusya bu savaşı kazanamayacak"

Merz, "Biz bu savaşı sona erdirmek için müzakere masasına oturup ciddi görüşmeler yapması konusunda Rus hükümetine bir kez daha çağrıda bulunabiliriz. Ancak Rusya buna hazır değilse, biz Ukrayna’yı uzun bir süre daha destekleyebilecek durumdayız ve buna hazırız. Kendi adıma şunu bir kez daha söyleyebilirim. Rusya bu savaşı kazanamayacak ve Rusya ekonomisi dahil olmak üzere büyük zarar görecektir. Rus ekonomisinin ne kadar hassas bir durumda olduğunu bugün zaten görüyoruz. Rusya bu savaşı sürdürürse bunun bedeli ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’ya hava desteğini iyileştirme imkanlarını tartışıyoruz"

Merz, 15-16 Ekim tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına hazırlık kapsamında, Avrupa’daki ortaklarla Ukrayna’ya yönelik yardımları nasıl daha da iyileştirebilecekleri konusunda yoğun istişareler yürüttüklerini ifade etti.

Merz, "Hava savunmasını iyileştirmek için tüm imkanları değerlendirmeyi tartışıyoruz. Bu, şu anda Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. Dünyanın dört bir yanındaki birçok devlet ve hükümet başkanıyla yaptığım kişisel görüşmelerde de Ukrayna'nın hava savunması için gerekli ikmalin sağlanması konusunda çaba gösteriyorum. Bu, şu anda en büyük zayıf noktadır ve umarım enerji tedariki konusunda Ukrayna’yı biraz olsun hazırlayabilmeyi başarabiliriz. Yaklaşan kış konusunda hiçbirimiz kendimizi kandırmamalıyız.

Rusya, acımasızca bombalamaya devam edecek ve sivil altyapıyı da tahrip edecektir. Bunlar, orada her gün işlenen savaş suçlarıdır, ancak biz bundan yılmayacağız. Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz, çünkü şunu biliyoruz. Ukrayna Avrupa’nın bir parçasıdır ve Ukrayna düşerse, tüm Avrupa'da barış ve özgürlük tehlikeye girer. Bu nedenle burada Ukrayna’nın yanında çok net ve kesin bir şekilde duruyoruz ve bu ülkenin muhtemelen çok zor geçecek bir kışı atlatmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

"Almanya için güvenilir bir petrol tedarik ortağı olmak istiyoruz"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Almanya ile ülkesi arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Almanya bizim için çok önemli bir ortaktır. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıl dönümünü kutlayacağız. İlişkilerimiz karşılıklı saygıya dayanmaktadır ve diyaloğun devam edeceğinden eminiz" ifadelerini kullandı. Tokayev, "Kazakistan, Almanya için en önemli petrol tedarikçilerinden biridir, petrol tedarik hacmini artırmayı planlıyoruz ve gelecekte Almanya için güvenilir bir petrol tedarik ortağı olmak istiyoruz" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi ve müzakerelere imkân sağlanması gerektiğini vurguladı. Tokayev, diplomasi ve müzakerelere imkân sağlamak için Ukrayna topraklarındaki askeri operasyonların dondurulmasından yana olduğunu belirterek, "Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bizim iyi dostlarımız olduğunu asla unutmuyoruz" dedi.

Tokayev’den Putin’e övgü

Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı. Tokayev, "Başkan Putin ile çok iyi ilişkilerim var.

Diyebilirim ki onu olağanüstü siyasi bir şahsiyet olarak görüyorum. Bugün de Putin'in uygun bir siyasi lider olduğuna inandığımı kesin bir dille ifade ettim. Belki size biraz garip gelebilir ancak bence bu, Kazakistan da dahil olmak üzere Orta Asya'nın yanı sıra Avrupa ve tüm dünya için de geçerlidir.

Onu çok iyi tanıyorum. Karmaşık bir tarihe sahip çok büyük bir ülkenin devlet başkanı rolü için gerekli niteliklere ve o ülkenin karşı karşıya olduğu stratejik hedeflere dair eşsiz bir anlayışa sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Tokayev’in Ukrayna savaşı, casusluk faaliyetleri ve karşılıklı sert açıklama ve eylemlerle Berlin-Moskova hattında yaşanan gerilimin ortasında Berlin’de Almanya Başbakanı Merz ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki Putin'i öven sözleri özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.