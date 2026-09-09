Merz, Trump ile yapacağı telefon görüşmesini erteledi

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Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan, takviminde bugün Başkan Trump ile bir telefon görüşmesi planlamıştı. Alman tarafı bu telefon görüşmesini bugün erteledi. Yeni bir tarih henüz belirlenmedi." dedi.

Kornelius, telefon görüşmesinin 11 Eylül saldırılarının 25. yılı kapsamında kararlaştırıldığını kaydetti.

Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine sözcü Kornelius, görüşmenin ertelenmesinin nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Alman medyası ise Merz'in görüşmeyi ertelemesine gerekçe olarak, Trump'ın Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimi kazanması üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımı gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde AfD'nin elde ettiği zaferin "çok büyük bir başarı" olduğunu bildirmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerde AfD'nin elde ettiği başarıyı övmüş, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" belirtmişti.