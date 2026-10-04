Merz’den Rusya mesajı: Durdurulmazsa savaş makinesi bize yönelecek

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın saldırıları altındaki Ukrayna’ya dayanışma ziyaretinde bulunmak üzere başkent Kiev’e geldi.

Özel trenle Kiev'e gelen Friedrich Merz'e Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile savunma ve enerji sektörlerinden 10 iş insanı eşlik etti.

Merz, Kiev'de yaptığı açıklamada, "Rusya durdurulmazsa, savaş makinesi er ya da geç bize yönelecektir." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın gelecek haftalarda Almanya’nın tüm desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Merz, yaklaşan kış öncesinde ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Almanya’nın desteğinin süreceği mesajını vereceğini aktardı.

Friedrich Merz’in ziyareti kapsamında Ukrayna’ya yeni askeri ve mali destek paketinin açıklanması, savunma sanayisinde işbirliğinin artırılması ve enerji altyapısının yeniden inşasının ele alınması bekleniyor.

İHA'ların ortak üretimine ilişkin anlaşmaların da sonuçlandırılması bekleniyor

Alman medyasındaki haberlere göre ise Merz, Ukrayna’ya özellikle Rusya’nın son dönemde kullandığı yüksek hızlı saldırı dronlarıyla mücadele amacıyla binlerce önleme dronunun kısa sürede teslim edilmesini taahhüt edecek.

Merz’in ziyareti sırasında Almanya ile Ukrayna arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimine ilişkin anlaşmaların da sonuçlandırılması bekleniyor.

Friedrich Merz, başbakanlık görevine başlamasından yalnızca birkaç gün sonra Mayıs 2025’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Kiev’e gitmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ziyaretçiler ve diplomatlara kentte kalmamaları çağrısında bulunmuştu.

Moskova yönetimi, özellikle askeri tesisler ve hükümet binalarının çevresinden uzak durulması uyarısında bulunmuştu.