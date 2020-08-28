ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
32 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Mester: COVID-19 vaka artışları ekonomik faaliyeti baskılıyor

Mester: COVID-19 vaka artışları ekonomik faaliyeti baskılıyor

Cleveland Fed Başkanı Mester, COVID-19 vakalarındaki artışın ekonomik faaliyeti baskıladığını söyledi.

Mester: COVID-19 vaka artışları ekonomik faaliyeti baskılıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland şubesi Başkanı Loretta Mester yaptığı açıklamada ekonomik faaliyetlerin ABD'nin kimi bölgelerinde COVID-19 vakalarının artmasıyla birlikte yavaşladığını söyledi.

COVID-19'un ekonomik faaliyetlerde belirleyici olduğunu söyleyen Mester, "Vaka sayılarının artması işletmelerin istihdam artışını baskılıyor." dedi.

Mester, Fed'in yeni para politikasının düşük seyirde olan enflasyonun yükselmesine izin vereceğini ve enflasyonun beklenti yönünde istikrar kazanmasına katkı sağlayacağını ekledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap