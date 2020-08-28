Mester: COVID-19 vaka artışları ekonomik faaliyeti baskılıyor
Cleveland Fed Başkanı Mester, COVID-19 vakalarındaki artışın ekonomik faaliyeti baskıladığını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland şubesi Başkanı Loretta Mester yaptığı açıklamada ekonomik faaliyetlerin ABD'nin kimi bölgelerinde COVID-19 vakalarının artmasıyla birlikte yavaşladığını söyledi.
COVID-19'un ekonomik faaliyetlerde belirleyici olduğunu söyleyen Mester, "Vaka sayılarının artması işletmelerin istihdam artışını baskılıyor." dedi.
Mester, Fed'in yeni para politikasının düşük seyirde olan enflasyonun yükselmesine izin vereceğini ve enflasyonun beklenti yönünde istikrar kazanmasına katkı sağlayacağını ekledi.