Mesut Pezeşikiyan'dan 'arabuluculara' mesaj: Kalıcı barışa bağlıyız

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD-İsrail-İran arasında karşılıklı saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pezeşkiyan, bazı ülkelerin bölgedeki çatışmayı sonlandırmak amacıyla arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

"Bölgede kalıcı barışa bağlıyız"

İran yönetiminin kalıcı barıştan yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, ülkesinin egemenlik haklarından taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Pezeşkiyan açıklamasında, “Bazı ülkeler arabuluculuk çabalarına başladı. Açıkça belirtelim: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmaktan da çekinmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bazı ülkeler arabuluculuk çabalarına başladı. Açıkça belirtelim: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabuluculuk, İran halkını hafife alan ve bu çatışmayı başlatanları hedef almalıdır."