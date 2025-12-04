Meta, 16 yaş altı yarım milyon kullanıcının hesabını kapattı

Avustralya'da sosyal medya kullanımına ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı yasal düzenlemelerden biri yürürlüğe girmeye hazırlanırken, büyük teknoloji şirketleri de uyum adımlarını hızlandırdı. ABD'li sosyal medya şirketi Meta, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek yasak öncesinde ülkede 16 yaş altı kullanıcıların Instagram, Facebook ve Threads hesaplarını kapatmaya başladı. Düzenlemeden yaklaşık 150 bin Facebook kullanıcısı ile 350 bin Instagram hesabının etkilenmesi bekleniyor.

"Ebeveyn onayı zorunlu olsun" talebi

Meta'dan yapılan açıklamada, "Yasaya uyum, devam eden ve çok katmanlı bir süreç olacak. Meta yasaya uymaya kararlı olsa da, daha etkili, standartlaştırılmış ve gizliliği koruyan bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca, Avustralya hükümetinin, kullanıcıların uygulamaları indirirken yaşlarını doğrulamasını ve 16 yaş altı için ebeveyn onayı istemesini zorunlu kılması gerektiği ifade edildi.

Meta'nın üç platformuna ek olarak YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick ve Twitch de yasak kapsamına giren diğer sosyal medya mecraları arasında yer alıyor. Düzenleme kapsamında, şirketlerin 16 yaşın altındaki kişilerin hesap açmasını engellemede başarısız olması halinde 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

2024'te yasalaşmıştı

"Çevrimiçi Güvenlik Değişikliği (Sosyal Medya Asgari Yaş)" başlıklı yasa teklifi, 21 Kasım 2024'te parlamentoya sunulmuş, 28 Kasım 2024'te yapılan oylamada kabul edilerek yasalaşmıştı. Değişiklikle, 16 yaşın altındaki çocukların "yaş kısıtlı sosyal medya platformlarında" hesap sahibi olamayacağı hükme bağlandı.

Meta, daha önce yaptığı bilgilendirmede, 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılara hesaplarının 4 Aralık'tan itibaren kapatılmaya başlanacağına dair bildirim göndermeye başladığını duyurmuştu.