Meta CEO'su Mark Zucberg'ten çarpıcı Covid-19 aşısı itirafı! Yan etki açıklaması gündem oldu!

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, katıldığı bir podcast yayınında Covid-19 pandemisi dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta'nın başındaki Zuckerberg, pandemi sürecinde ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve sağlık otoritelerinden gelen yoğun baskılarla karşılaştıklarını belirtti.

Zuckerberg, Covid-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili yapılan olumsuz paylaşımların "bilimsel olmayan yanlış bilgiler" olarak değerlendirildiğini ve bu içeriklerin platformlardan kaldırılmasının talep edildiğini söyledi.

“Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar. Aşıların yan etkileri hakkında konuşan herkesin paylaşımlarını silmemiz istendi” diyen Zuckerberg, bu baskıların Meta’nın içerik politikalarını etkilediğini dile getirdi.

Paylaşımlar kaldırıldı

Zuckerberg’in açıklamalarına göre, pandemi sürecinde aşıların yan etkileri hakkında bilgi paylaşan kullanıcıların içerikleri "yanlış bilgi" olarak sınıflandırıldı ve kaldırıldı. Söz konusu sansür politikası, özellikle aşı karşıtı veya şüpheci görüşlerin yayılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Ancak, bu süreçte bilimsel dayanaklı görüşlerin de engellenmiş olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Meta CEO’sunun itirafları, kamuoyunda ve dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Özellikle ifade özgürlüğü ve sosyal medya platformlarının tarafsızlığı konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi.

Covid-19'un aşısının yan etkilere neler? Uzun süreli yan etkisi var mı?

Covid-19 aşılarının yan etkileri olabileceği, ancak bu etkilerin genellikle hafif ve geçici olduğu uzmanlar tarafından bilimsel çalışmalarda geniş çapta belgelenmiştir.

Yan etkiler, aşının türüne, bireyin bağışıklık sistemine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişirken Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan mRNA aşıları (Pfizer-BioNTech ve Moderna) ve vektör bazlı aşılar (AstraZeneca, Johnson & Johnson) için rapor edilen yan etkiler arasında şunlar yer alıyor:

Covid-19 aşısının yaygın yan etkileri

* Aşı yapılan bölgede ağrı, şişlik veya kızarıklık

* Yorgunluk

* Baş ağrısı

* Kas ağrıları

* Ateş veya titreme

* Hafif mide bulantısı

Bu yan etkiler genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçiyor ve bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verdiğinin işareti olarak adlandırılıyor. Grip ve benzeri koruyucu aşılarda da benzer kısa süreli yan etkiler söz konusu...

Covid-19 aşısının daha nadir yan etkileri

Bazı durumlarda daha ciddi ancak nadir görülen yan etkiler de rapor ediliyor. Bu etkiler:

Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi): Oldukça nadir görülür ve genellikle aşı uygulama merkezlerinde müdahale edilebilir.

Kan pıhtılaşma sorunları: AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarında çok nadir olarak bildirilmiştir.

Kalp iltihaplanması (miyokardit/perikardit): Genellikle genç erkeklerde ve mRNA aşılarından sonra çok nadir bildirilmiştir.

Covid-19 aşısının uzun vadeli yan etkileri

Nispeten yeni geliştirilmiş bir aşı türü olan Covid-19 aşılarının uzun vadeli yan etkileri hakkında bilgiler sınırlı ancak, geçmişteki aşılardan elde edilen bilimsel veriler, aşıların genellikle yan etkilerinin ilk birkaç ay içinde ortaya çıktığını ve uzun vadeli ciddi etkilerin son derece nadir olduğunu gösteriyor.