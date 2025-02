Meta hisseleri yükseldi! Mark Zuckerberg servetini katladı

Takip Et

Meta hisselerinin art arda 12. seansını da yükselişle tamamlamasıyla birlikte Mark Zuckerberg’in serveti, 2025 yılında 40 milyar doların üzerinde bir artış gösterdi.

Kişisel servetinde 40,7 milyar dolarlık artış

Meta'nın piyasa değeri 1,78 trilyon dolara yükselirken, Zuckerberg'in kişisel serveti 40,7 milyar dolar artarak 248 milyar dolara ulaştı.

En zenginler listesinde üçüncü sırada

Zuckerberg, Bloomberg’in zenginler listesinde, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’u yalnızca 12 milyar dolar geride bırakarak üçüncü sırada yer alıyor.

"Dünyanın en zengin insanları" listesi

Bloomberg Milyarderler Endeksi, dünyanın en zengin insanlarının günlük sıralamasıdır. Hesaplamalarla ilgili detaylar, her milyarderin profil sayfasındaki net servet analizinde sunulmaktadır. Veriler, New York’taki her işlem gününün kapanışında güncellenmektedir.

1. Elon Musk: 414 Milyar Dolar

2. Jeff Bezos: 255 Milyar Dolar

3. Mark Zuckerberg: 248 Milyar Dolar

4. Larry Ellison: 197 Milyar Dolar

5. Bernard Arnault: 190Milyar Dolar

6. Larry Page: 171 Milyar Dolar

7. Bill Gates: 164 Milyar Dolar

8. Sergey Brin: 161 Milyar Dolar

9. Warren Buffett: 148 Milyar Dolar

10. Steve Ballmer: 144 Milyar Dolar