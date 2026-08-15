Meta, İranlı Fars Haber Ajansına ait Instagram hesabını askıya aldı
ABD merkezli Meta şirketinin, İran’ın Fars Haber Ajansına bağlı Fars TV’nin 380 bin takipçili Instagram hesabını askıya aldığı bildirildi. Ajans, kapatılan hesabın ardından yeni bir Instagram hesabı açıldığını duyurdu.
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ABD merkezli Meta şirketinin, İran'ın Fars Haber Ajansı'na bağlı kısa süre önce açılan Fars TV Instagram hesabını askıya aldığı bildirildi.
Fars Haber Ajansının haberinde, "Yakın zamanda açılan 380 bin takipçili Fars TV Instagram sayfası Meta tarafından engellendi." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Fars TV'nin askıya alınan hesabının ardından açılan yeni hesabı paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA