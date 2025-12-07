Meta karma gerçeklik gözlüklerini 2027'ye erteledi

Halihazırda VR kulaklıklar satan Meta, Apple'ın 'Vision Pro'suna benzer bir gözlük üzerinde çalışıyor. Phoenix isimli yeni karma gerçeklik gözlüğünün 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Ancak CEO Mark Zuckerberg'in işletmeyi sürdürülebilir kılmak ve daha kaliteli deneyimler sunmak için daha fazla zaman gerektiğini söylemesinin ardından Phoenix'in çıkışı 2027'nin ilk yarısına ertelendi.

Bu hafta başında Meta'nın meta veri deposu bütçesini de yüzde 30'a kadar azaltmayı planladığı öğrenilmişti.