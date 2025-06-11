Meta, yapay zekâ yarışında vitesi yükseltti: Scale AI'nin yüzde 49 hissesi için 14,8 milyar dolar

Meta Platforms, yapay zekâ yatırımlarını derinleştirmek için büyük bir adım atıyor. The Information'ın haberine göre şirket, yapay zekâ girişimi Scale AI'nin yüzde 49 hissesini 14,8 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Henüz kesinleşmeyen bu anlaşma, Meta’nın şimdiye kadarki en büyük yapay zekâ yatırımlarından biri olacak.

2016 yılında kurulan Scale AI, büyük dil modellerinin eğitimi için kritik öneme sahip etiketli veri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir girişim. OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ araçlarının geliştirilmesinde kullanılan yüksek kaliteli verilerin sağlanmasıyla tanınıyor.

Anlaşmanın detaylarına göre, Scale AI’nin yatırımcıları — Accel, Index Ventures, Founders Fund ve Greenoaks — ile birlikte mevcut ve eski çalışanları da bu satıştan ciddi kazanç sağlayacak.

Öte yandan, Scale AI CEO’su Alexandr Wang, satın almanın bir parçası olarak Meta’da üst düzey bir göreve getirilecek. Wang, Meta bünyesinde oluşturulacak yeni bir “süper zekâ” laboratuvarının başına geçerek şirketin ileri düzey yapay zekâ projelerine liderlik edecek.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, son aylarda şirketin yapay zekâ kapasitesini artırmak için alanında en yetkin araştırmacıları ve mühendisleri transfer etmeye odaklanmış durumda.

Meta, Nisan ayında tanıtılan Llama 4 büyük dil modelinin performansıyla beklentilerin gerisinde kalmış, bu durum şirketin yapay zekâ yarışında geri düştüğü algısına neden olmuştu. Bu satın almanın, Meta’yı Google, Microsoft ve OpenAI gibi rakipleriyle rekabet edebilecek bir konuma taşıması bekleniyor.