Meta yeni sektörünü belirledi! Veri merkezlerinin dev enerji açığını fırsata çevirecek

Devasa veri merkezleri için elektrik santralleri inşa eden Meta ve Microsoft, ürettiği elektriği satmaya hazırlanıyor. Bunun için ABD hükümetinden lisans izni almaya çalışan iki dev, hem uzun vadeli anlaşmalar yapabilecek hem de elektriğin bir kısmını toptan elektrik piyasalarında yeniden satma imkanına sahip olarak riski azaltacak.

Enerji yatırımlarını hızlandıracak

Bloomberg'e konuşan Meta'nın küresel enerji başkanı Urvi Parekh, elektrik ticareti lisansının şirketi daha esnek hale getireceğini söyledi. Enerji yatırımlarının hızlanması için büyük teknoloji şirketlerinin daha aktif rol alması gerektiğini belirten Parekh "Meta sistemdeki güç miktarının artırılması ihtiyacı konusunda daha aktif bir ses ortaya koymadığı sürece, bu istediğimiz kadar hızlı gerçekleşmeyecek."

Veri merkezlerinin dev enerji açığı

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları, artan enerji ihtiyacı ile birlikte enerji altyapısı üzerinde büyük baskı oluştururken Meta’nın sadece Louisiana’daki veri merkezi kampüsünü beslemek için en az üç yeni gazla çalışan enerji santraline ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu durum, teknoloji devlerini enerji sektörünün de aktif oyuncuları haline getirirken Meta’nın planı kritik bir dönüm noktası olacak.