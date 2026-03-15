Meta'da yeni işten çıkarma dalgası! Çalışanların yüzde 20'si etkilenebilir

Teknoloji şirketi Meta Platforms'un, artan yapay zekâ altyapı yatırımlarının maliyetini dengelemek amacıyla geniş kapsamlı işten çıkarmaları değerlendirdiği öne sürüldü. Konuya yakın kaynaklara göre planlanan kesintilerin şirket çalışanlarının en az yüzde 20'sini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Söz konusu adımın, hem yapay zekâ altyapısına yönelik artan harcamaları karşılamak hem de yapay zekâ destekli iş gücünün sağlayabileceği verimlilik artışına hazırlık yapmak amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak olası işten çıkarmaların zamanlaması ve kapsamının henüz netleşmediği aktarılıyor.

Meta'dan 'spekülatif bir rapor' açıklaması

Meta cephesinden konuya ilişkin temkinli bir açıklama geldi. Şirket sözcüsü FOX Business'a yaptığı değerlendirmede, "Bu teorik yaklaşımlara dair spekülatif bir rapor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan üst düzey yöneticilerin söz konusu planı şirket içindeki diğer liderlerle paylaştığı da iddialar arasında yer aldı.

Son yıllarda büyük kesintiler yapılmıştı

Meta daha önce de kapsamlı işten çıkarma kararları almıştı. Şirket, Kasım 2022'de yaklaşık 11 bin çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu sayı o dönemde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne karşılık gelmişti.

Bunun ardından birkaç ay sonra 10 bin kişinin daha işten çıkarıldığı açıklanmıştı. Olası yeni kesintilerin gerçekleşmesi halinde Meta'nın 2022 ve 2023'ten bu yana en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girmesi bekleniyor.

On binlerce çalışan etkilenebilir

Şirketin 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor. İddia edilen yüzde 20'lik bir iş gücü azaltımı, on binlerce çalışanı etkileyebilecek büyüklükte bir kesinti anlamına geliyor.