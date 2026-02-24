Meta'dan AMD'ye 100 milyar dolarlık dev anlaşma

Meta Platforms ile Advanced Micro Devices (AMD) arasında yapay zeka alanında dikkat çeken bir iş birliği anlaşması imzalandı. Şirketlerin ortak açıklamasına göre Meta, AMD'den toplam 6 gigawattlık yapay zeka işlem gücü satın almak üzere 100 milyar doların üzerinde bir anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Meta'nın, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde AMD hisselerinin yüzde 10'una kadarını edinme hakkı bulunuyor.

Duyuruya göre Meta, önümüzdeki beş yıl içinde AMD'nin MI450 serisi çiplerinden 6 gigawattlık kapasite sağlayacak alım gerçekleştirecek. AMD, her bir gigawattlık işlem gücünün şirkete onlarca milyar dolar gelir anlamına geldiğini belirtti. İlk 1 gigawattlık kapasitenin bu yıl içinde devreye alınması planlanıyor.

Hisse opsiyonu detayı

Anlaşmanın bir diğer ayağında ise hisse opsiyonu yer alıyor. Buna göre AMD, belirlenen hedeflerin tutturulması halinde Meta'ya hisse başına 0,01 dolardan 160 milyon AMD hissesi satın alma opsiyonu tanıyacak. Bu miktar, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Opsiyonların tamamının kullanılabilmesi AMD hisselerindeki değer artışına bağlı olacak. Son dilimin devreye girmesi için AMD hisselerinin 600 dolar seviyesine ulaşması gerekiyor. AMD hisseleri haftanın ilk işlem gününü 196,60 dolardan tamamladı.

Rekabette yeni finansman modeli

Sınırlı sayıda büyük alıcıya sahip olan Nvidia ve AMD'nin, stratejik müşterileri uzun vadeli sözleşmelerle bağlamak için farklı finansman mekanizmalarına yöneldiği belirtiliyor. AMD'nin daha önce OpenAI ile benzer bir anlaşma yaptığı hatırlatıldı. Eleştirmenlerin "döner finansman" olarak adlandırdığı bu modelde şirketler karşılıklı ürün ve hizmet alımlarıyla iş birliğini derinleştiriyor.

AMD CEO'su Lisa Su, anlaşmanın Nvidia gibi rakiplere karşı önemli bir adım olduğunu belirterek, "Meta'nın birçok seçeneği var. Bir sonraki ihtiyaçlarını düşünürken her zaman masada açık bir yerimiz olmasını istiyorum" dedi.

Meta ise kısa süre önce Nvidia'dan milyonlarca grafik işlem birimi (GPU) satın alacağını duyurmuştu. Şirketin geçen yıl yapay zeka veri merkezleri için 72 milyar dolar harcadığı, bu yıl ise harcamalarını 135 milyar dolara kadar çıkarmayı planladığı ifade edildi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Bu, işlem gücümüzü çeşitlendirirken Meta için önemli bir adım. AMD'nin uzun yıllar önemli bir ortak olmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Anlaşma, AMD'nin müşteri ihtiyaçlarına özel tasarlanan yapay zeka çipleriyle gerçekleştirdiği ilk büyük ölçekli satışlardan biri olarak kayda geçti.