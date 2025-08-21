Meta'dan yapay zeka hamlesi! İşe alımlar durduruldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde aylardır süren yoğun işe alım sürecinin ardından işe alımları durdurma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Meta bu yıl OpenAI, Google DeepMind, Apple, xAI ve Anthropic gibi rakip şirketlerden 50'den fazla araştırmacı ve mühendisi bünyesine kattı. Üst Yönetici Mark Zuckerberg'in bizzat devreye girdiği bu süreçte, bazı araştırmacılara 100 milyon doları aşan tekliflerin yapıldığı öne sürüldü.

Geçen hafta yürürlüğe giren karar, bölüm çalışanlarının farklı ekipler arasında geçiş yapmasını da kısıtlıyor. Yetkililer, süresi açıklanmayan bu dondurmanın yalnızca Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang'ın onayıyla istisna tutulabileceğini aktardı.

Yapay zeka çalışmaları dört ayrı ekibe ayrıldı

Şirket içinde yapılan yeniden yapılanma kapsamında yapay zeka çalışmaları dört ayrı ekibe ayrıldı: süper zeka üzerinde çalışan 'TBD Lab', ürün odaklı ikinci ekip, altyapıya yoğunlaşan üçüncü ekip ve uzun vadeli projeler ile keşiflere adanmış dördüncü ekip.

Meta sözcüsü ise işe alımların dondurulduğunu doğrulayarak kararın “temel organizasyonel planlama” çerçevesinde alındığını söyledi.