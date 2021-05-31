Mevlüt Çavuşoğlu: Erdoğan-Biden zirvesi için teyit bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Atina'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

"ABD'nin Türkiye ile yakın çalışma arzusu var. Erdoğan-Biden zirvesi için tarih henüz netleşmedi, teyit bekliyoruz. Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki.

Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil.

Mısırla süreç başladı ancak aşama aşama gidecek.

Suriye'deki şeffaf ve demokratik olmayan seçimleri ise tanımıyoruz.

Başından beri Ruslara da söyledik, S-400'lerin kontrolü yüzde yüz bizim olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil.

Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor.

İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."