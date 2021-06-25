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Miami'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 99 kişi kayıp

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı bina kısman çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişi öldü, 35 kişi kurtarıldı, 99 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Miami-Dade polisi, kayıp kişi sayısının 51'den 99'a yükseldiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi. Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti.

1980 yılında inşa edilen binada 130 bölüm bulunuyor ve bunların yarısı çökmüş durumda.

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