Miami'de bina çöktü: 1 ölü, 51 kişi enkaz altında
ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı, 51 kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.
AA
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BBC’nin haberine göre, Miami-Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi. Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.
Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi. Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti.
1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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