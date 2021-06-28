Miami'de çöken binada ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Enkazdan bugün de bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp 151 kişiyi bulmak için, özel eğitimli köpekler ve kızılötesi tarama cihazları kullanılıyor.

Ekipler, beton yığını altındaki hava boşluklarında hala sağ kalmış kişilerin bulunabileceğini söylüyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arama çalışmalarımız kapsamında tüm imkanları kullanmak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Otopark ve yüzme havuzunun olduğu bölgede bozulma var

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habare göre, Champlain Towers South binasındaki çökme ile ilgili yapılan soruşturmada bina için verilen raporda otopark ve yüzme havuzunun olduğu bölgede ciddi beton bozalmaları olduğu rapor edildi ancak bina sakinleriyle yapılan toplantıda binanın çok iyi olduğuna dair güvence verildiği belirtildi.

ABD tarihine geçecek facia

Kayıp sayısının çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda Miami'deki facianın ABD tarihine en çok ölüme neden olan kasıtsız yapı çökmesi olarak geçmesi bekleniyor.