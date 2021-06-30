Miami'de çöken binada ölü sayısı 12'ye yükseldi
Miami'de 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı.
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı. Kurtarma çalışmaları 5. gününde devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.
Kurtarma çalışmalar devam ederken, hala kayıp 150’den fazla kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Kayıp kişilerin yakınları anma töreni düzenledi.
Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.