Miami'de çöken binada ölü sayısı 60'a çıktı
ABD'nin Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 60'a yükseldi.
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve toplam ölü sayısının 60’a çıktığını açıkladı.
Cava, 80 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek "Enkaz altında kalan mağdurları çıkarmak ve aileler için olabildiğince hızlı şekilde bu trajediyi sonlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.
Enkazdan bu zamana kadar canlı çıkan olmadı
Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, dün, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, bundan sonra çalışmalarda kayıp kişileri bulmak ve enkazı kaldırmak için yoğunlaşacaklarını açıklamıştı.