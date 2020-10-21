Michel: Birleşik Krallık'ın önünde büyük bir seçim var

21 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel, Birleşik Krallık'ın önünde Brexit görüşmelerinin sonucuyla ilgili, geçiş sürecinin sonuna yaklaşılması sebebiyle, büyük bir seçim olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalamak istediğini belirten Barnier, AB'nin "ne pahasına olursa olsun" tutumunda olmadığını hatırlattı ve imzalanacak anlaşmanın iki tarafında yararına olması gereğine ve tam anlamıyla uyulmasının önemine işaret etti.

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier dün Birleşik Krallık'ı kalan süreyi verimli kullanmaya davet etmişti.