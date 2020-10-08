Michel: Brexit görüşmelerinde kritik ana gelindi

08 Ekim 2020

Michel, "Önümüzdeki günler çok önemli. [...] Avrupa Konseyi'ne sadece bir hafta kaldı" dedi ve ekledi, "Bu zorlu bir durum. Daha fazla netliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ve gerçek ve somut ilerleme kaydetmenin mümkün olup olmadığını göreceğiz."

Hafta başlarında Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Londra'nın AB ile Brexit sonrası anlaşma talepleri üzerine "kartları açmaya" çağırdı.