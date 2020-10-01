Michel: Doğu Akdeniz'de istikrar bekliyorum

01 Ekim 2020

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'de "daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik" görmek istediğini söyledi.

Ayrıca Michel, Brüksel'in iki ülke ile "egemenlik haklarını savunmak ve korumak için" tamamen dayanışma içinde olduğunu" ileri sürerek Yunanistan ve Kıbrıs'a destek verdi.

Birlik daha önce Türkiye'yi tartışmalı sularda doğal kaynak arama konusundaki gerilimi azaltmaya veya yaptırımlarla karşılaşmaya çağırdı.